Peloteros Clase y Ortiz, de Cleveland, enfrentarán juicio en mayo por apuestas ilegales

Nueva York, 2 dic (EFE).- Los peloteros de los Guardianes de Cleveland, los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Leandro Ortiz, enfrentarán juicio en mayo de 2026 por apuestas ilegales sobre lanzamientos en los encuentros del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) y conspiración para blanqueo de dinero, determinó este martes una corte federal en Nueva York tras una breve audiencia.

La jueza Kiyo Matsumoto, que presidió la vista, indicó que el 4 de mayo comenzará la selección del jurado para el juicio que, según el fiscal Sean Sherman, podría extenderse dos semanas, informó en un comunicado la Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

La jueza fijó también la próxima audiencia previo a juicio, para Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, que asistieron al tribunal junto a sus abogados, para el 15 de enero al mediodía.

Ambos jugadores de la MLB están en libertad bajo fianza y bajo licencia con pago tras declararse no culpables el pasado mes de los cargos que se les imputan.

Según las investigaciones, los dos jugadores dominicanos fueron acusados de suministrar a los apostadores un aviso anticipado sobre los tipos de lanzamientos que harían y enviar intencionalmente bolas en lugar de ‘strikes’ para asegurar apuestas exitosas.

Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

