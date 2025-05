Pedro Losa, decepcionado tras derrotar de Tigres con Gotham

Monterrey, Nuevo León. Tigres Femenil cayó en la final contra Gotham por la W Concacaf Champions Cup, dejando muy decepcionado a su entrenador Pedro Losa.

El español remarcó haberle roto una promesa a su hija al no conseguir el título internacional ante las neoyorquinas.

“Contento no sería la palabra, tenemos una gran decepción, nos preparamos para ganar y aquí ya hablamos que nosotros queremos creer y pensar que podemos ser de las mejores del mundo este torneo lo demostró, no estamos contentos estamos decepcionados pero estoy orgulloso.

En el dolor de hoy me llevo muchísimo, me llevo un país entero que se ha ilusionado con un equipo, una ciudad, un club. Yo tengo una niña de siete años en Londres, que le prometí que íbamos a llevar el trofeo; bueno me llevo todas estas vivencias que se quedan en mi corazón y las ganas de seguir trabajando de seguir creando juntos momentos como este de seguir haciendo que el equipo progrese, aparte de la decepción”, comentó post partido.

Bajo esta misma línea, el ibérico quitó culpa a Jimena López por el penal decisivo sobre Emily Sonnett, confesando que la zaguera felina pidió disculpas en el vestuario.

“Jimena vino a pedir disculpas, no tiene que perder ni un segundo en perder disculpas, nosotros somos un equipo, sabíamos que teníamos que defenderle al Gotham al límite del reglamento”, dijo.