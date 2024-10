Pedir perdón no es suficiente: Veljko Paunovic sobre caso “Piojo” Alvarado

Monterrey, Nuevo León. La “broma” de Roberto Alvarado que terminó en un tremendo descontento de la prensa, traspasó más allá del campo de Chivas, siendo Veljko Paunovic quien opinó al respecto.

El técnico de los Tigres aseguró que pedir perdón no será suficiente y aunque comprende que los jóvenes pueden y tienen derecho a equivocarse, tendrá que aprender de las consecuencias.

“Entiendo pero puedo decir que lo esperaba pero lo tengo que opinar sobre eso, la noticia que salió ayer y lo ocurrido. Si puedo contestarte a la importancia de la disciplina. No quiero ser un policía, no voy buscando donde o a quien puedo castigar. Pero sí despegar la consciencia a los jóvenes, son traviesos algunos, pueden equivocarse y tiene derecho a equivocarse, pedir perdón no es suficiente y tiene que aprender de las consecuencias.

Desde luego que es importante que nuestras selecciones de la gente que dejamos en nuestro entorno sean analizadas para saber que tipos de personas traemos, es algo que también corresponde a una visión amplia de solamente dirigir a un grupo varias temporadas. Ahí todos los entrenadores recurrimos al reglamento, no me gusta pero se puede imponer una disciplina deportiva, saber qué y no está bien y las consecuencias”, comentó.

De momento no ha habido ninguna acción disciplinaria tanto del club como de la Liga MX hacia el apodado “Piojo”, quién se encuentra disponible para jugar el Clásico Tapatío del próximo sábado.

Bajo esta misma línea, el serbio no habló respecto a la posible salida de Fernando Gago del rebaño sagrado para emigrar al Boca Juniors.

“Desde el respeto hacía mi equipo, afición y respeto hacia Chivas y el fútbol mexicano. No le corresponde opinar sobre esto, simplemente no quiero contradecirme. La disciplina y la confianza son los pilares en los últimos donde trabajo y quiero mantener la integridad en cuanto es”, agregó.