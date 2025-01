Paunovic, harto con el tema del adiós a pilares de Tigres: Dejen de molestarlos y disfruten

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres vencieron al Atlético de San Luis en el arranque el Clausura 2025 pero los focos parecen seguir llevándoselos los pilares felinos, esto ante su inminente adiós a final del certamen.

Dicho tema está hartando a Veljko Paunovic quién dijo no tocar más la situación y que aprovechen y disfruten lo que les está de tiempo (Rafael Carioca, Guido Pizarro y André Pierre-Gignac), el cual pueden ser de 6 meses o más pero eso ya es decisión ajena.

“Yo no despido a nadie ni quiero hablar de este tema, ya tocamos este tema en pretemporada cuando todos estábamos tranquilos. Inició el campeonato y aue pase lo que pase después, como dijo el capitán. Dejen de ya molestarlos por eso, aprovéchenlos, disfruten a este gran grupo, líderes de nuestro equipo ya evitan este torneo y quienes se si más, ese es el objetivo mio disfrutarlos y darles herramientas para que disfruten y no pasen malas experiencias, que jueguen el tiempo que quieran y no sólo estos 6 meses y con esto quiero cerrar este tema”, expresó el técnico.

Ya dentro del triunfo, el serbio aplaudió tanto a sus pupilos como al rival, que con un hombre menos volvió a “ponérselas difícil”.

“En primer lugar quiero felicitar a nuestro rival que en condiciones extremas fueron un gran rival y nos volvieron a poner difícil. Retomamos el inicio de la temporada donde los dejamos, con una pésima clavada después de haber sido eliminados, hoy el equipo supo manejar los momentos.

La expulsión condicionó mucho a los dos equipos lo que se vio en el campo pero con paciencia conseguimos abrir el cerrojo o conseguir marcar el gol necesitado para manejar los tiempos, arrancar bien el torneo era primordial para nosotros e importante de cara a lo que representa el inicio de la temporada y el como este equipo ha ido creciendo desde que estoy aquí. Seguimos sumando y creciendo pensando en nuestro próximo rival”, agregó.

Deslindó error a Nahuel

Por último, el experimentado deslindó del error a Nahuel Guzmán en el único tanto potosino del juego, siendo más falló de concepto en lo grupal, pues no pueden conceder anotaciones en contra en los últimos lapsos de los tiempos.

“No hubo nada que no me gustara. Lo único fue en los últimos momentos de la primera parte, hay que saber cerrar y controlar el juego para irse al descanso con el marcador tal y como estaba sino más, pero no podemos conceder esr gol porque no se debe al error de Nahuel sino de concepto nuestro, de hacer un cambio de orientación de nuestra propia mitad de un saque de banda creo que no podemos dormirnos ese lujo en los últimos minutos cuando los dos equipos están en los momentos más volátiles del juego”, finalizó.