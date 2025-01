Paunovic desconoce ofertas por Carioca

Monterrey, Nuevo León. La salida de Rafael Carioca de Tigres es casi inminente, situación que para Veljko Paunovic parece no existir.

El técnico serbio desconoció alguna tipo de ofertas por el mediocampista brasileño, contando de momento con los servicios del sudamericano a quien utilizó durante el segundo lapso ante Mazatlán.

“En cuanto a la gente que tengo a mis socio. Trabajo a diario para sacar el máximo rendimiento. No puedo darte una respuesta concreta porque son cosas que se van trabajando, el club tiene la visión y recursos, yo no he escuchado nada de esto en cuanto a lo que mencionas. Aquí veo a todos los jugadores que trabajan a diario para darlo todos en el próximo partido y es lo que nosotros pedimos”, expresó.

No obstante, se pudo saber que Carioca tiene propuestas del Gremio, aunque todo depende del futbolista, quien puede ayudar para dejar el cupo de un extranjero que serviría de mucho.

Bajo esta misma línea, tampoco quiso confirmar el fichaje de Romulo Zwarg, sucesor de Rafa que llegará tras la baja de Samir Caetano.

“De refuerzos o rumores que salen, es bueno, está pasando algo pero cuando el club tenga listo para anunciar algo lo anunciará pero hasta ahora estos satisfecho con el grupo por el compromiso que emplean a diario”, añadió.

El ex Inter de Porto Alegre aterrizaría este fin de semana en tierras regias para culminar sus exámenes físicos/ médicos y firmar por 4 años con los universitarios.