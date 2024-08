Paunovic confirma la no continuidad de Luis Quiñones en Tigres

Los Tigres confirmaron en voz de su técnico, Veljko Paunovic, la no continuidad de Luis Quiñones en el club.

El estratega serbio dejó en claro que dicho tema llevaba tiempo hablando, desde antes de su llegada, por lo que se llegó a la conclusión que lo mejor es de darle salida.

“El tema de Luis Quiñones lleva mucho tiempo, antes de que lleguemos acá. Hemos llegado a la conclusión que tenemos que resolver esta situación, hablamos entre todas las partes y pensamos que lo mejor es encontrarle una salida, buscar lo mejor para él y su familia, también para nuestro equipo. Por lo tanto, no está apartado, pero no forma parte del grupo que se prepara para competir. Vamos a ver si encontramos una salida”, confesó.

Asimismo, el experimentado remarcó darle una segunda oportunidad al cafetalero, siempre y cuando no se le encuentren clubes con quién negociar. Mientras, los planes están sin el sudamericano contemplado.

“Todo a su tiempo, hay que respetar los momentos. Siempre lo dije, estamos trabajando con personas, en un mundo muy dinámico. Hay plazos, limitaciones de otros equipos, las competiciones, el mercado, que hay que decirlo. La cosa puede cambiar, pero hoy en día la cosa es como la explicamos.

Si algo cambia en el futuro, yo he sido el primero que ha dado segunda oportunidades a mucha gente, confío en las segundas oportunidades y el que no se ha equivocado que levante la mano. Iremos paso a paso y ahora mismo la situación la dejamos tal como está. La plantilla sigue siendo competitiva, teniendo en cuenta que Lainez está llegando a su forma, seguimos siendo competitivos y no descartamos buscar en el mercado alguna oportunidad”, agregó.

Por otro lado, Pauno descartó por completo que la decisión de no darle continuidad a ‘Luisao’ haya pasado por temas personales o conductas antideportivas, entre las cuales se destaca un golpe hacia el canterano Kenneth Jaime, quién requirió cirugía por fractura de nariz.

“El incidente que ocurrió fue futbolístico, no nos gusta que pase, pero pasa en este tipo de eventos que compiten entre ellos. Eso no tiene nada que ver con la situación que ocurrió después, es un tema aparte. Luis es una persona y jugador muy querido, pero estas son decisiones que entre todos lo hemos hablado y llegamos a esta conclusión. No ha habido ninguna mala vibra, ningún problema, la conversación fue dentro del contexto amistoso y agradable. Se busca lo mejor para todos y se entiende que se puede desbloquear una situación que lleva tiempo bloqueada”, dijo.