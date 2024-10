Pauno reconoce no haber sido su mejor juego pese a triunfar contra Puebla

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sacaron una valiosa victoria ante Puebla, hecho del que Veljko Paunovic celebró el resultado.

El técnico felino dejó en claro lo importante que fue triunfar con todo y varios factores en contra, sin embargo, reconoció no haber sido su mejor partido.

“En primer lugar, es un partido que logramos la victoria, no nos encajaron un gol. Bien hecho, pero no fue nuestro mejor partido, este equipo puede jugar mucho mejor. Supimos adaptarnos a las condiciones climáticas, dificultad de la cancha, golazo de Gignac que nos dio la seguridad que seguimos con esa dinámica el resto del partido. Al final, aunque teníamos buenas oportunidades, no las aprovechamos. Era para dejar de sufrir.

También hay que reconocer que el rival vino con su planteamiento, nos la puso difícil, nos costaba llegar al área, nos faltaba llegar ahí. Un cúmulo de cosas, destaco que el equipo fue maduro, cuando nos costaba no nos precipitamos. Tenemos que mirar las pérdidas no forzadas, el campo afectó, pero hay situaciones que no podemos permitirnos. El rival crece, te mete una contra, tenemos que hacer esfuerzo para recuperar. Esto, junto con la terminación, hay que mejorar”, confesó post juego.

Bajo esta misma línea y pese a los buenos resultados obtenidos, al plantel se le ha criticado no mostrar aún su mejor fútbol, algo a lo que Pauno está consciente pero de momento le ha gustado su equipo en este tramo de semestre.

“Más que gustar, lo que me gusta es que intenta, entiende conceptos y estamos buscando ser protagonistas. Creando situaciones. Me gustaría ver más efectividad, lo que me encanta del equipo son la cantidad de balones que recuperamos después de una pérdida, que nuestra presión es efectiva, obligamos al rival a ir a la zona de presión. Es un trabajo que vemos de nuestra trinchera, me gusta mi equipo, pero se que puede y va a jugar mejor”, agregó .

Ya piensa en el Clásico Regio

Por último, el serbio ya vive lo que será el próximo Clásico Regio frente a Rayados, duelo que será motivante tanto en Liga como en amistoso, el cual se disputará en tierras estadounidenses el siguiente 12 de octubre previo al derbi oficial.

“Esos partidos son especiales, inmediatamente el nivel de alerta aumenta de todos. Se suele decir que estos Derbis no hace falta motivación especial, pero sí podemos mejorar. Volver a ser más contundentes en ataque, nuestras llegadas, es un partido distinto el de hoy e hicimos el trabajo. Hay días que tienes que arremangarte y hacer el trabajo.

Nuestro mejor momento está por llegar, eso es lo que estamos persiguiendo y trabajando. Seguiremos haciéndolo y lo vamos a conseguir. El primer partido que tenemos el sábado en San Antonio nos vamos a enfocar, queremos dar espectáculo, invitar a todos nuestros aficionados para que apoyen al equipo, a aquellos que no pueden llegar por distancia es una buena oportunidad para ver a sus ídolos. Pensamos que vamos a tener todo el equipo y presentar el mejor equipo posible. Igual prepararnos para el siguiente que es el Derbi y estar listo, paso a paso”, dijo.