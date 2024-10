Pauno no entra en conflicto por regla de menores

Monterrey, Nuevo León. El regreso de la regla de menores sigue siendo tema en el fútbol mexicano, tocando turno a Veljko Paunovic hablar sobre ella.

El técnico de Tigres señaló tener abierta las puertas hacia los jóvenes, siempre y cuando se respeten los procesos en el crecimiento de los canteranos, poniendo de ejemplo a Diego Sánchez (Chicha), quien irá de titular ante Puebla.

“Yo quiero que todos los jugadores en nuestras fuerzas básicas piensen y trabajen sabiendo que tendrán oportunidad. La puerta a los jóvenes estará siempre bien abierta pero siempre requiriendo los procesos en esto, en nuestro equipo sub-23 tenemos varios que todavía no están listos para aportar inmediatamente algo pero tenemos puesto el ojo en ellos. Hay otros que llevan un tiempo aquí esperando pero es una charla más con ellos, necesito provocar una reacción en aquellos que a lo mejor podrían ayudar a la regla pero en nuestro entendimiento les falta, queremos mostrar posibilidades para que esto ocurre y estén listo para ayudar a cumplir al norma.

Mañana a falta del entrenamiento de hoy por hacer, pensamos que Chicha va a iniciar. Incluso este proceso de prepararlo para que ellos sean quienes se lo ganen cuando entren al equipo y no haya sorpresas, no se pueden corromper los procesos. Ahí es dónde para mí, esta regla es contraversal. Hay jugadores en el vestuario que se han ganado la titularidad, entonces, cuando en equipos como el nuestro, si no respetas los procesos o se los ganan, se corromperá su proceso. Yo no tengo problema con poner a un joven, se cuáles son los procesos, cuando hay que corromper los proceso no es bueno para la propia regla o causa”, comentó.

Por otro lado, todo indica la ausencia de Guido Pizarro para el cotejo del fin de semana, donde se tomarán el encuentro tal si fuese una final.

“Tuvimos a Guido con molestias y que es la última posibilidad de tener participación mañana, eso se efectuará después el enteramente. Aparte de él no tenemos más gente cuestionada por su estado físico. El equipo mañana tiene que estar en una metidas determinada de que es el partido de la temporada, misma determinación y predisposición y precaución porque vamos a enfrentarnos a un buen equipo. Ellos tienen sus armas, no podemos pensar que mañana es un juego más es una final”, finalizó.