Pauno, decepcionado tras conceder empate agónico ante Cruz Azul

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres se vieron alcanzados agónicamente por Cruz Azul con un gol de último minuto, hecho que puso muy decepcionado a Veljko Paunovic.

El técnico serbio lamento haber perdido dos puntos que los hubiese catapultado a la segunda posición de la tabla general pero siempre recalcando la actitud de sus pupilos.

“Estoy muy contento por tener un grupo comprometidos y grandes calamidades de superación. Hoy fuimos auténticos Tigres, orgulloso del juego y de la unidad que mostraron y lamentamos haber perdido los 2 puntos que después de un grande esfuerzo estuvimos a punto de llevarnos.

No hay mucho más, es decepcionante cuando concedes el gol al final así, nos quedamos con lo del equipo que estuvo adelante todo el partido y seguiremos mejorando”, dijo de forma muy cabizbaja.

Por otro lado, el experimentado aclaró la situación de André Pierre-Gignac y su lesión, saliendo apenas al minuto 11 de cotejo. Asimismo, explicó el cambio de Diego Sánchez a escasos instantes de haber cumplido con la regla de menores.

“Va a depender del diagnóstico que se le hará, es una lesión muscular y el dice que ha sentido un sobre estiramiento pero habrá que hacer una imagen para estar más seguro de lo que tiene y eso determinará cuando lo podemos tener de vuelta.

Los cambios que hicimos es debido al cambio del sistema, se dieron las cosas de que cumplimos los minutos y esto va más allá de no poder estar y poner al equipo porque en la primaria parte no nos estaba yendo bien, no puedo dejar al equipo sufriendo y tuvimos que cambiar sistema y ahora se calmaron las cosas en la segunda parte ajustando un poco más el sistema funcionó bien”, agregó.

El estratega felino finalizó catalogando se bueno el arbitraje de Adonai Escobedo, sin embargo, dejó una pequeña queja entre tanta alabanza.

“En cuanto al arbitraje, ha sido muy buen arbitraje, buen árbitro, pienso que el tiempo había pasado cuando nos encajaron el gol”, culminó.