Pauno arremetió contra el arbitraje ante Toluca

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres cayeron en su visita a Toluca, dejando decepcionado a su entrenador Veljko Paunovic, más por el arbitraje que otra cosa.

El serbio arremetió contra las decisiones arbitrales comandadas por Fernando Hernández, esto luego del penal no señalado que a consideración del estratega, sí era.

“La verdad es que no sé, decir lo decepcionado que estoy con decisiones puntuales claves arbitrales en la partido, no sé si se puede hablar, entiendo que estamos en un mundo donde se pueden decir con respeto las cosas pero me tengo que abstener. A lo mejor no hay una toma clara, pero todos en el campo sabían que era penal.

El propio jugador que cometió la acción dice que lo toca, se los dice a nuestros jugadores, esto solamente es lo que les puedo decir. Si ahí hay algo ustedes interpreten, eso afecta el día a día y afecta y no entiendo cómo esa jugada paso así sin cobrarla. No puedo aceptarlo sinceramente”, comentó post partido.

La acción se dio cerca del final tras una supuesta infracción de Jesús Gallardo en el área sobre Uriel Antuna, quien en distintas tomas parece ser pisado en el tobillo por el lateral escarlata, hecho que finalmente no se dio tras la revisión en el VAR.

Que no sea de gravedad

Por otro lado, espera que la lesión de Diego Reyes no sea de gravedad, aunque se pudo saber que el primer reporte arrojó un desgarro en su pierna izquierda.

“Diego se está por evaluar su lesión y el alcance, parece ser una lesión muscular del posteriormente. Vamos a ver cuánto tiempo le va a llevar”, dijo.