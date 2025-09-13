Paula Torres, bronce mundial y récord nacional de 35 kilómetros marcha

La ecuatoriana Paula Torres logró este sábado en Tokio la medalla de bronce mundial en los 35 kilómetros marcha con un tiempo de 2h42:44, nuevo récord nacional en la distancia.

La joven marchadora, de 24 años, culminó en el Estadio Nacional de Tokio una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), en 35 kilómetros, y en Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia), en 20.

La anterior plusmarca nacional de 35 kilómetros marcha también era de Paula Torres con 2h44:26, lograda este año en Dudince. Ese tiempo mejoró la anterior marca, que estaba en poder de Magaly Bonilla en en la misma carrera de 2023 con 2h46:32.

El oro mundial en Tokio se lo llevó la española María Pérez, que revalidó el título de Budapest 2023 con un tiempo de 2h39:01, y la plata fue para la italiana Antonella Palmisano con 2h42:24.

