Patricio O’Ward queda fuera del podio en su primer carrera del año

El arranque de la temporada 2026 de la IndyCar dejó emociones intensas desde la primera bandera verde. El regiomontano Patricio O’Ward comenzó el año con sensaciones positivas tras disputar la primera competencia del calendario este domingo.

El trazado callejero de San Petersburgo fue el escenario donde el español Alex Palou se robó los reflectores al imponer el ritmo más veloz del día, dando así el primer paso en su aspiración por conquistar un quinto campeonato.

El podio lo completaron el neozelandés Scott McLaughlin, representante de Team Penske, y el danés Christian Lundgaard, compañero de O’Ward en Arrow McLaren.

La competencia comenzó con sobresaltos. En la primera vuelta se presentó un fuerte accidente que involucró a Sting Ray Robb (Juncos), Santino Ferrucci (AJ Foyt) y Mick Schumacher (Rahal), quien hacía su debut en la categoría tras su paso por la Fórmula 1. El percance obligó a desplegar la bandera amarilla durante seis vueltas. Ferrucci y Schumacher quedaron fuera de competencia, mientras que Robb logró reincorporarse al circuito.

En cuanto a O’Ward, partió desde la octava posición, aunque en los primeros giros descendió hasta el décimo sitio. Más adelante, en la vuelta 35, ingresó a pits y vivió un momento de tensión al salir, luego de que un descuido en su equipo provocara que pasara por encima de una pistola neumática. Afortunadamente, el incidente no generó daños en su monoplaza.

Con el regreso a pista, el mexicano incrementó el ritmo en busca del cuarto lugar. Se acercó peligrosamente a su objetivo, presionando hasta el final, pero no logró superar a su rival y cruzó la meta en la quinta posición.

La siguiente cita del campeonato será el sábado 7 de marzo en el óvalo de Phoenix, donde los pilotos volverán a acelerar en busca de puntos clave en este arranque de temporada.

