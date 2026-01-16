Pato O’Ward renueva con McLaren como piloto de reserva para la temporada 2026

*El regio compartirá con el campeón de Fórmula 2.

El automovilismo mexicano seguirá teniendo presencia en la élite del deporte motor, luego de que McLaren confirmara la continuidad de Patricio “Pato” O’Ward como piloto de reserva del equipo para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El regiomontano permanecerá ligado a la escudería británica y compartirá este rol con el italiano Leandro Fornaroli, reciente campeón de Fórmula 2 con Invicta Racing.

La escudería de Woking ha mostrado plena confianza en el desempeño y la trayectoria de O’Ward, destacando su amplia experiencia en distintas categorías del automovilismo internacional, entre ellas la IndyCar, la Fórmula 2 y la Fórmula 4, competencias en las que ha demostrado consistencia y alto nivel competitivo.

El propio piloto mexicano expresó su entusiasmo por continuar dentro de la estructura de McLaren, señalando que combinará su papel como piloto de reserva en Fórmula 1 con su participación habitual en la IndyCar, campeonato donde se ha consolidado como uno de los referentes.

Con esta renovación, O’Ward se suma a la lista histórica de pilotos mexicanos que han formado parte de la Fórmula 1, ya sea como titulares o reservas, junto a nombres emblemáticos como Ricardo y Pedro Rodríguez, Esteban Gutiérrez y Sergio “Checo” Pérez.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de la escudería, donde se destacó que esta extensión contractual forma parte de un plan a largo plazo. McLaren busca fortalecer su programa de pruebas, simulación y desarrollo técnico, con miras a que el mexicano continúe adquiriendo experiencia y se mantenga como una opción real para futuras oportunidades dentro de la parrilla principal.

Fornaroli, el otro nombre clave en el programa de reservas

Leandro Fornaroli, piloto italiano de 21 años, será el compañero de O’Ward en el equipo de reservas. El joven europeo se integrará a un exigente programa de pruebas y simulaciones de alto rendimiento, diseñado para potenciar sus capacidades antes de una eventual incursión en la Fórmula 1. Su proyección es alta, respaldada por los títulos obtenidos en Fórmula 3 y Fórmula 2 a una edad temprana.

El propio Fornaroli se mostró orgulloso de integrarse al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren, destacando que su llegada al equipo representa un paso importante tras una temporada exitosa en las pistas.

Con esta dupla, McLaren refuerza su apuesta por el talento joven y experimentado, manteniendo a México y a Italia bien representados en su proyecto rumbo al futuro de la Fórmula 1.