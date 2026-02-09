Patinador gana Oro con salto prohibido por décadas

*Solo él era capaz de ejecutarlo.
El joven patinador artístico Ilia Malinin, apodado “El Dios del Hielo”, hizo historia al completar con éxito el backflip, un salto mortal que permaneció vetado durante más de cinco décadas debido a su peligrosidad.
Esta arriesgada acrobacia fue realizada por primera vez en 1976 por el patinador Terry Kucricka. Sin embargo, tras aquel antecedente, la Unión Internacional de Patinaje decidió prohibirla al considerar que implicaba un alto riesgo, ya que el aterrizaje no se realizaba sobre ambos pies, lo que aumentaba las probabilidades de lesiones graves.
Fue hasta 2024 cuando el organismo rector del patinaje artístico permitió nuevamente esta maniobra, al considerarla un símbolo de evolución e innovación dentro de la disciplina. En ese contexto, Malinin, con apenas 21 años de edad, se convirtió en el protagonista de un momento histórico al devolver el backflip a las competencias, consolidándose como una de las figuras más revolucionarias del patinaje moderno.