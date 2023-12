Participa equipo mexicano MCM Racing en edición 56 del Snowball Derby

Como parte de sus actividades de promoción de pilotos latinoamericanos, el equipo mexicano MCM Racing Development le dio un lugar en la edición 56 del Snowball Derby ProModified, efectuado en Pensacola, Florida, al brasileño Diogo Moscato, quien terminó en el octavo lugar.

El sudamericano al mando del auto marcado con el número 54 debutó en un óvalo en la escudería del tamaulipeco Max Calles, tras llegar como Novato del Año en NASCAR Brasil.

“Para ser la primera carrera en óvalo calificamos en la posición 13 de 30 carros, luego en la carrera poco a poco se adaptó muy rápido en cuestión de rebase y cómo pelear posiciones y nos fuimos hasta el octavo lugar”, expresó Calles McDonald.

“La verdad hizo un excelente trabajo para ser la primera carrera, excedió las expectativas que teníamos, el carro se comportó a la perfección, éramos muy rápidos”, apuntó el oriundo de Reynosa, Tamaulipas.

En tanto, el piloto estadounidense Kenneth Canales con la camioneta marcada con el número 27 HGRconstruction-StefanniEvents-ElZócaloFishMarketAndGrill-DcFlooringInstallationInc abandonó la prueba, efectuada en el óvalo Five Flags Speedway, tras un contacto.

“En las prácticas andábamos muy rápido, en la qualy calificamos dentro de los Top Ten, ya en la carrera como a la mitad de la misma hubo una carambola frente a nosotros, no la pudimos esquivar y tuvimos que abandonar”, detalló el empresario mexicano.

“Con el impacto se dañó el radiador, perdimos líquido y no pudimos continuar, fue una lástima, porque teníamos una buena camioneta, podíamos haber acabado en Top Five de perdido, pero a veces las cosas no salen como quieres”, mencionó Max.

Finalmente, adelantó que ya está trabajando en proyectos para 2024, con Diogo y con otros pilotos que tiene en pláticas.

El Snowball Derby es una de las carreras más prestigiosas e históricas de Estados Unidos. Tiene 56 años, el primer fin de semana de diciembre, en el óvalo del Five Flags Speedway en Pensacola, Florida.