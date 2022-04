Parten nuevoleoneses rumbo a Macro Regional

Con la meta de conseguir la mayor cantidad de boletos posibles a los Nacionales CONADE 2022, este jueves arriba a la ciudad de Guadalajara el numeroso contingente de atletas de las selecciones Nuevo León de Luchas Asociadas, Judo y Boliche, que tendrán participación en la etapa Macro Regional.

Por las Luchas Asociadas un total de 78 atletas verán acción en este certamen, acompañados por el equipo de entrenadores encabezado por el Director Técnico, Luis López. En la rama femenil son 27 seleccionadas de Nuevo León, en el estilo de libre 24 y 27 atletas en grecorromana, en las categorías Escolar, Cadete y Juvenil, para todas las modalidades, los combates se llevarán a cabo en el Polideportivo Revolución. Cabe destacar que en las Luchas Asociadas de Nuevo León son los actuales monarcas nacionales con el gran papel que lograron en los Nacionales CONADE 2021.

En la disciplina de Judo, que encabeza el entrenador Izzedin Hamada, suman un total de 45 atletas representantes de Nuevo León que entrarán en combate a partir de este viernes en el Velódromo Panamericano. Por la categoría sub 15, ocho en la rama femenil y ocho en la varonil; en sub 18, siete en femenil y ocho en varonil; y en sub 21, siete en femenil y siete en varonil. También el Judo de Nuevo León presume ser el campeón nacional tras los nueve oros, seis platas y 15 bronces conseguidos en 2021 en la máxima fiesta del deporte en el país.

Por su parte, los bolichistas neoloneses buscarán de la misma forma clasificar a la mayor cantidad de atletas posible, la categoría Sub 16 femenil está conformada por Viviana Ramos Zúñiga, Ashley González Garza, Samantha Veloz Barrientos y Nahomi Rodríguez Félix; y la varonil por Ángel Meléndez Garza, Iker Arredondo Portillo, Álvaro Ruiz Arreola y Tomás Rodríguez Félix. La categoría sub 21 varonil la conforman Manuel Ordaz González, Ismael Cepeda Páez, Mario Rojas Carranza y Leonardo Garduño Olivares; y la rama femenil por Andrea Pérez Pérez, Ana Isabel Sada Morales, Karla Sandoval González y Maryan Chapa Ramírez.

Cabe mencionar que la selección sub 21 femenil no realiza la etapa Macro Regional, ya que se clasifica en automático a los Nacionales CONADE 2022, así lo definió la propia CONADE. Ante esta situación, serán 12 los representantes de Nuevo León en el Macro Regional de la especialidad.

Con información del INDE