Parra y Pizzuto, fuera de Tigres 

Monterrey, Nuevo León. El 2026 empezó cargado para Tigres, quienes tendrán dos bajas más en sus filas.
Se tratan de Bernardo Parra y Eugenio Pizzuto, quienes ya no entraron en planes de Guido Pizarro y salieron en calidad de venta.
En el caso del canterano su carta fue vendida al Querétaro con una cláusula de recompran, dejando la opción de un regreso a futuro hacia el club. El mediocampista apenas registró 14 juegos en Primera División tras su debut en 2024.
Por el otro lado, Pizzuto se irá al Atlante y cerrar su triste paso con los regios, con solamente 4 juegos en el primer equipo desde su llegada en 2023, procedente del Sporting Braga B y nunca pudo destacar, pese a su cartel como “joya” desde el Tri Sub-17.
Los auriazules en total ya suman cinco bajas de cara al torneo doméstico, uniéndose este par a las ya anunciadas salidas de Javier Aquino, Sebastián Córdova y Eduardo Tercero; de momento no se cuentan con altas con todo y que priorizan un extremo izquierdo, un delantero y un medio.