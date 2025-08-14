Panteras a semis

Regio Deporte

En duelo que resultó de lo más disputado, Deportivo Panteras necesitaron de las tandas de tiros desde el punto penal para dejar fuera a Santa Suerte y pararse en la semis de la Popular Escobedo.

Gran duelo en la Segunda División, en Camino Real dentro de un gran ambiente de aficionados, quienes reconocieron la entrega y calidad de ambos contendientes, quienes no dejaban de luchar en pos de la victoria.

Las acciones estaban niveladas y así lo demostraban Carlos Medina y Jorge Cabrera, encargados de anotar para sus equipos, que obligaba a las tandas de tiros desde el punto penal y fue aquí donde se definió la historia, cuando Panteras acierta y los de Santa fallan y de esta manera firmar su pase que los pone en la antesala de la final!