Palmer estará seis semanas de baja y se complica su presencia contra el Barcelona

Cole Palmer, atacante del Chelsea, estará seis semanas de baja por un problema persistente en la ingle y tiene muy complicado llegar al partido de Liga de Campeones contra el Barcelona.

El centrocampista inglés comenzó a sufrir este problema durante la pretemporada del club después del Mundial de Clubes y apenas ha podido jugar cuatro encuentros esta temporada.

Pese a que los primeros pronósticos situaban la vuelta de Palmer en noviembre, el técnico Enzo Maresca informó este viernes de que necesitará otras seis semanas para recuperarse.

“Desgraciadamente me equivoqué. Va a estar fuera seis semanas más”, comunicó el técnico italiano.

Palmer perderá los encuentros contra el Nottingham Forest, Ajax de Ámsterdam, Sunderland, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur, Qarabag, Wolves de nuevo y Burnley, y tiene muy complicado llegar al Barcelona (25 de noviembre) y Arsenal (30 de noviembre).

El año pasado, Palmer jugó 52 partidos, marcó 18 goles y repartió 14 asistencias entre todas las competiciones. Levantó la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA y cimentó su estatus como estrella del equipo.

Además, Maresca también confirmó que Benoit Badiashile estará de baja hasta diciembre con un problema muscular.

(c) Agencia EFE