Palmeiras se consolida en Escobedo

Ya con más de tres décadas de existencia promoviendo el deporte, desde sus inicios en la Fernando Amilpa, el Deportivo Palmeiras se ha consolidado como toda una tradición dentro del futbol amateur de la localidad, en especial en el municipio de Escobedo.

A través de ese tiempo han dejado muestra de calidad, entrega, coraje, pero sobre todo disciplina, ya que el principal objetivo de este conjunto es la diversión del grupo, la unión familiar, pero sobrte todo la promoción de los valores entre todos y cada uno de sus integrantes.

Hoy en día los encargados de la escuadra son los incansables promotores Juan Carlos Malacara y Eliud de la Rosa, manifiestan con entusiasmo que han jugado también en ligas como Sendero y San Nicolás, pero en donde mejor se acomodan y dejan huella es en la liga Popular Escobedo.

Ahora con residencia e las colonias Pedregal y Serranías, han colocado el nombre del equipo en la historia del futbol amateur, al participar en varias ocasiones dentro del play off por el campeonato, como sucede en la actualidad, donde han ganado siete encuentros, con cuatro empates y solamente dos derrotas a cuestas, con 18 goles a favor, por ocho recibidos y pelean también el trofeo como el equipo menos goleado, ya que prácticamente aseguran su boleto a la fiesta delos ocho grandes.

Lo más importante de la escuadra es que la mayoría de sus jugadores rondan entre los 15 y 17 años de edad, quienes no se amedrentan ante los rivales, sea quien sea y eso también gracias al buen número de aficionados que los acompañan domingo a domingo a las canchas de la unidad deportiva Cucharas, para brindar su apoyo incondicional a no bajar la guardia, en la lucha por llevarse el triunfo, en donde se destaca la familia.Por esto y más no se debe perder la huella del Deportivo Palmeiras, quienes por enésima ocasión es de los candidatos a calificar al play off, para pelear y ganar el título, pues calidad y empuje de sus jugadores la tiene, experiencia de sus entrenadores y el apoyo de la gran porra son la combinación perfecta para conquistar las alturas.