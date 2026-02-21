Pachuca apaga el “Volcán” con remontada a Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres no supieron mantener el resultado, cayendo 2-1 ante Pachuca que vino de atrás, llevándose una importante victoria por la fecha 7 del Clausura 2026.

Desde el inicio el cotejo pintó para grandes cosas, pues en apenas 8 minutos los locales pusieron a trabajar a Carlos Moreno bajo los tres postes, salvando su marco de un trallazo de Rodrigo Aguirre y evitar el tanto felino.

Rápidamente la visita no se quedó de brazos cruzados y le hicieron saber a Nahuel Guzmán que estaban presentes, tapando el rosarino lo que hubiese sido un auténtico golazo de Salomón Rondón tras un jugadón individual de Oussama Idrissi en el área, despilfarrando cuanto elemento felino se le acercaba y poner un “bombón” de servicio para que el venezolano no conectara bien, esto al 15′.

Para la media hora de juego, las acciones se encendieron en la zona de banquillos, cuando Rondón empujó un rebote en el área para el tanto tuzo. Sin embargo, la anotación se revisó en el VAR ante las protestas felinas por una infracción defensiva en media cancha ante Vladimir Loroña.

Quien más se quejó fue André Pierre-Gignac, que llegó a los insultos con un auxiliar de Esteban Solari. Incluso, el mismo “Tano” realizó lo mismo con Guido Pizarro, siendo ambos detenidos por sus pupilos en las bancas. Al final, Marco Ortiz, apoyado del videoarbitraje, anuló el gol provocando la algarabía en el “Uni”.

La reacción regia fue rápida y letal, rompiendo el cero en los cartones vía Ozziel Herrera. El extremo mexicano mandó a guardar un gran servicio de Ángel Correa y poner el 1-0 al 39′, yéndose al descanso con una importante ventaja de cara al segundo tiempo.

Para el complemento, todo cambió en los universitarios quienes en el amanecer del lapso se quedaron con un elemento menos tras la expulsión de Joaquim Pereira. El brasileño recibió la tarjeta roja por un golpe hacia Alexei Domínguez, decisión que la determinó el VAR pues previo solamente había recibido amonestación.

La inferioridad numérica parecía no resentirse de momento en los pupilos de Guido Pizarro, que se quedaron a nada de aumentar el marcador en un disparo cruzado de Aguirre al 56′. Por su parte, la visita sabía que era todo o nada, mandando toda la carne al asador con los ingresos de viejos conocidos de la plaza como Enner Valencia y Luis Quiñones.

Dichas modificaciones ayudaron y mucho al cuadro de Solari, que más tarde que temprano logró emparejar la situación con un certero remate de Rondón, teniendo su recompensa al 78′ para el 1-1 y ponerle drama al asunto sobre el final. Todavía un par de disparos de “Luisao” ahogaron el grito en la banca.

No fue sino hasta el 89′ que los albiazules concretaron la voltereta con un golazo de Robert Kennedy. El brasileño aprovechó que Guzmán estaba adelantado de su arco y de casi media cancha se mandó el 2-1 que sentenció el duelo, dejando a los de la Bella Airosa con el triunfo que los sube momentáneamente al segundo escalón con 14 puntos; mientras el “Conde” y cía se estancan con 10 unidades en el séptimo sitio, pudiendo salir de zona privilegiada este fin de semana.