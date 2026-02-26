Pachuca abre nuevas escuelas en Apodaca y San Nicolás

El Club Pachuca, una de las instituciones con mejor trabajo de fuerzas básicas en México, busca fortalecer su presencia en nuestra entidad. Con el objetivo de formar a las próximas estrellas del balompié, la nueva escuela de los Tuzos ha abierto oficialmente sus puertas para niños y niñas que deseen integrarse a este prestigioso organismo deportivo.

Sedes Estratégicas

Para mayor comodidad de la comunidad futbolera, las actividades se concentrarán en dos de los municipios con mayor tradición deportiva del estado:

Sede Apodaca

Sede San Nicolás

Ambos centros de formación ya se encuentran listos para recibir a los futuros talentos, desde los 6 años de edad hasta categorías juveniles.

Proyección Local y Nacional

El proyecto de los Tuzos en Nuevo León no solo se limita al entrenamiento; busca que sus alumnos vivan la intensidad de la competencia real. Los equipos representativos tendrán participación activa en:

Torneos Municipales: En las ligas locales de San Nicolás y Apodaca.

Certámenes Estatales: Representando a su sede frente a lo mejor de la región.

Torneos Nacionales de Invitación: Brindando la oportunidad de ser vistos por visores oficiales del club hidalguense.

Únete a la “Cuna del Fútbol”

La invitación está abierta para todos aquellos pequeñines y jóvenes que sueñan con vestir los colores de la escuadra hidalguense. Con esta iniciativa, el Pachuca reafirma su compromiso de crecer en tierras regias, integrando a nuevos elementos a la gran Familia Tuza.

“Buscamos no solo formar futbolistas, sino integrar a los niños y jóvenes a una estructura profesional que les permita crecer en todos los ámbitos”, mencionaron representantes de la escuela.