Ouahbi dice que la fórmula de Marruecos es el talento más la solidaridad

Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, afirmó este domingo que la combinación del trabajo colectivo y la solidaridad en el campo y fuera de la cancha, junto al talento, fueron claves para que su equipo conquistara el Mundial Sub-20 de Chile al vencer por 0-2 a Argentina.

En una rueda de prensa después de ganar la final en Santiago de Chile, Ouahbi aseguró que los benefició marcar temprano y mantener la cabeza fría ante un gran equipo al que estudiaron con mucha atención.

“La responsabilidad con la que han trabajado los jugadores ha sido clave para transformarla en energía, eso es lo mas importante que ha ocurrido. Esta transformación en energía es fruto del trabajo”, afirmó.

“Los jugadores cuando llegaron a la copa del mundo, todos eran conscientes de que esto es un trabajo solidario, colectivo y que sin eso no se puede conseguir la copa del mundo. Ha habido dos jugadores que han hecho la diferencia, pero que no estaban seguros de si iban a poder venir y esto es un trabajo diario”, agregó.

En este sentido, alabó “el sacrificio” y el compromiso de Yassir Zabiri, bota de oro y mejor jugador de la final, que priorizó el mundial frente a su club, el Famalicao portugués, quien le dijo que si viajaba a Chile podría quedar relegado al banquillo.

Zabiri fue elegido, además, balón de plata del torneo.

“Esa idea de colectivo tan estricto, tan severo, nos ha permitido construir un verdadero grupo, todos los jugadores han puesto su talento al servicio del colectivo. El que no pone su talento al servicio del colectivo no va a ser seleccionado”, advirtió Ouahbi cuando se le preguntó sobre si esta será la base de la Marruecos del mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y el propio país africano.

“Sabíamos que Argentina era un equipo muy agresivo, no es una crítica. Y teníamos que mantener la cabeza fría y eso lo hemos hecho fenomenal. Ellos han tenido muchas tarjetas amarillas y a nivel táctico no voy a entrar mucho porque con la emoción es difícil pero hemos marcado rápido en el punto que queríamos hacerle daño, a su espalda”, dijo Ouahbi.

“Hemos podido marcar más goles pero ellos tienen muy buenos jugadores y hemos defendido muy bien”, agregó, antes de alabar a todo su equipo técnico e insistir en que lo de Marruecos no es trabajo de una sola persona.

Por su parte, Othmane Maamma, elegido mejor jugador del torneo, dedicó el título al rey y al pueblo de Marruecos y su premio personal a todo el equipo.

