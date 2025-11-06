Otro capítulo en la rivalidad Messi-Cristiano

Miami, EE. UU.– La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a tener un capítulo de contraste tras las recientes declaraciones del portugués, quien había minimizado la importancia de ganar la Copa del Mundo. El astro argentino, campeón del mundo en 2022, fue contundente al asegurar que, para un futbolista, no existe una gloria mayor.

Las palabras de Messi surgen días después de que Cristiano Ronaldo afirmara en una entrevista con Piers Morgan que ganar el Mundial “no es un sueño” y que un torneo de “seis o siete partidos” no debería definir si alguien es el mejor jugador de la historia.

La Cima del Fútbol Profesional

Durante su participación en un foro de negocios, el capitán de la Selección Argentina rememoró la consagración en Qatar 2022 y aprovechó para fijar su postura sobre el debate.

“Para mí fue especial. Primero, porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo. Es como cualquiera en su trabajo, cualquier profesional poder llegar a lo máximo. No hay más después del Mundial. No se puede pedir más nada”, sentenció Messi.

El delantero del Inter Miami profundizó en el significado personal del título, destacando que era la pieza que faltaba en su extraordinario palmarés. “Encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes. A nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección la Copa América. Era lo que faltaba también. Era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo“, explicó.

Reacciones Opuestas

Las declaraciones de ambos astros demuestran una clara divergencia en su percepción sobre el máximo trofeo del fútbol:

Cristiano Ronaldo: Sostiene que ganar un torneo corto no es el factor definitorio para ser considerado el mejor de la historia.

Sostiene que ganar un torneo corto no es el factor definitorio para ser considerado el mejor de la historia. Lionel Messi: Con la tranquilidad de haberlo ganado todo, afirma que la Copa del Mundo es la cúspide y el cierre perfecto para una carrera.

De esta manera, la eterna comparación entre Messi y Ronaldo se reaviva, esta vez con el Mundial como eje central del debate.