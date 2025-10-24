Osos vence a Elefantes en el clásico de facultades

*Con marcador 20-14 se llevaron el triunfo.

Los Osos de FIME vencieron a los Elefantes de FACPYA, en una edición más del clásico de facultades, en el futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Un balón suelto le dio el triunfo a Osos con marcador 20-14, contra los Elefantes, en el Clásico de la temporada de la Liga Intrauniversitaria.

Ante miles de aficionados en la tribuna del Estadio Gaspar Mass, el clásico se inclinó para FIME, en un año en el que se vislumbra una gran temporada para estos dos equipos.