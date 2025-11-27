Osmar Olvera apuesta a pulir los detalles rumbo a Los Ángeles 2028

México, 27 nov (EFE).- El mexicano Osmar Olvera, medallista olímpico de saltos, afirmó este jueves que lo más difícil para cumplir el sueño de ganar un oro olímpico en Los Ángeles 2028 será mantener el ritmo mostrado este año y pulir los detalles que lo separan de los clavadistas chinos.

“Debemos pulir esos pequeños detalles, esos que impiden que los jueces nos premien porque nos falta mejorar, detalles que nuestra entrenadora Ma Jin siempre nos corrige, eso y mantener este nivel será lo más difícil para llegar a Los Ángeles, pero vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, aseveró el clavadista de 21 años.

Olvera reconoció que tanto Juan Celaya, su compañero es la prueba de trampolín de tres metros sincronizado, como su entrenadorachina, China, están comprometidos en dar ese salto de excelencia que se necesita para aspirar a colgarse una presea áurea en la máxima justa veraniega.

“Queremos ganar el oro en Los Ángeles, venimos de hacer una gran competencia en Singapur, en París nos quedamos muy cerca, pero para mantener ese crecimiento debemos seguir entrenando muy duro todos los días; no dejar de escuchar a Ma Jin, ella está ahí para ayudarnos a no perder el piso y corregir esas cositas que nadie ve”, subrayó.

Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron la medalla de plata en la prueba de trampolín de tres metros sincronizado en los Juegos Olímpicos de París 2024, metal que también se colgaron en la Copa Mundial de Singapur 2025, además de un oro en la misma prueba en Guadalajara este año.

“Desde el 2023 hemos venido creciendo con medallas mundiales y olímpicas. En lo individual este año me consolidé como campeón del mundo. Todo esto es prometedor para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028”, señaló.

En este 2025 Olvera sacudió el deporte mexicano con la medalla de oro que obtuvo en Singapur en la prueba de trampolín de tres metros individual sobre los favoritos chinos Cao Yuan y Zongyuan Wang.

“Esa final en Singapur fue un momento determinante en mi carrera. Creo que ahora siento que puedo ser uno de los rivales a vencer porque ya han visto de lo que soy capaz”, concluyó.

