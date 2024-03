Ortiz tras victoria ante Mazatlán: A mí no me gustó como jugamos

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron avantes ante Mazatlán, resultado que si bien los deja de líderes en el certamen no mantiene satisfecho a su entrenador, Fernando Ortiz.

El apodado ‘Tano’, confesó no haberle gustado el accionar de su plantilla frente un gran rival, el cual venía de hacerle partido a clubes como América, Chivas y quitarle el invicto al Necaxa.

“Siempre hay que corregir. Muchos partidos se sufren, muchos partidos no se sufren; en líneas generales a un análisis rápido a mí no me gustó como jugamos en la realidad. Sacamos un resultado positivo. Ante un gran rival. No nos olvidemos que este rival hizo partido a muchos equipos y ha ganado a otros equipos que considerábamos que estábamos ahí arriba.

Entonces, de lo que yo vi rápido para no estar conforme, le ganamos a un gran rival pero tenemos que corregir muchísimas cosas. Nunca entramos en el conocimiento de la realidad del juego para mí. Para mí. Pero se ganó. Siguimos sumando, sacamos una mínima diferencia, estamos a punto de de jugar una un regreso importante de la copa, pero tenemos que corregir”, mencionó post juego.

Asimismo, no se deja llevar por la suerte del fútbol. En contexto, los albiazules ahora poseen una especie de fortuna al cosechar resultados pese al mal funcionamiento, algo que en el torneo anterior no tenían.

“Con respecto a los pequeños detalles que esa diferencia que me dices del torneo pasado, sí pueden estar, pero no hay que confundirse. Eso puede llegar a volcarse de un momento para otro, entonces a la corrección, al aprendizaje. El aprendizaje a la corrección. Son dos cositas que siempre en mi cabeza circulan para poder que no vuelva a suceder lo que está pasando y no depender de lo que hablamos anteriormente”, agregó.

Ortiz concluyó aceptando una gran posibilidad de ver a Héctor Moreno y Víctor Guzmán para la vuelta de la serie ante Cincinnati por Concacaf Champions Cup, ambos regresarán de sus lesiones.

“Ambo están para el día de mañana entrar en competencia para poder tener una posibilidad el día jueves”, dijo.