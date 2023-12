Ortiz tras eliminación contra Atlético de San Luis: Regalamos los primeros 90 minutos

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados consumaron un fracaso más en su haber de los más recientes años en Liga MX tras quedar fuera en orinara desde de Liguilla ante Atlético de San Luis, hecho por el que su entrenador, Fernando Ortiz, se sintió bastante apenado.

El argentino reconoció haber perdido la serie desde la ida en el Alfonso Lastras, considerando que regalaron 90 minutos que terminaron por repercutir para el cierre en el “Gigante de Acero”. Además ,ofreció disculpas a la afición, la cual terminó enfadada con los elementos dentro del campo.

“Cuando hay una serie de por medio, el partido dura 180 minutos, hicimos un mal partido el primero y hay una causa bastante enorme en que se pueda reflejar el día de hoy, regalamos 90 minutos, los chicos harán su autocrítica, nosotros lo haremos, mañana nos juntaremos para hacer evaluaciones físicas y seguiremos trabajando.

A la afición, pedirles disculpas, hay que hacerse cargo de la situación, es una vergüenza deportiva, agradecerles el apoyo durante todo el semestre, estamos en deuda con la gente, es la verdad, lo demás, yo estoy tranquilo”, confesó post partido.

Bajo esta misma línea, el ‘Tano’ descartó relajación en sus pupilos durante dicha etapa de fase final, como método de defensa a la plantilla que está siendo duramente criticada por parte de su propia fanaticada.

“Relajación no hubo, encontramos el segundo gol cerca de los minutos del descanso, vi que el rival intentó hacer su juego, lo controlamos muy bien, esto es futbol, los errores existen, me dejan fuera de la liguilla”, agregó.

Por último, el sudamericano opinó referente a las palabras del presidente albiazul, José Noriega, sobre las formas y que podría tomar cartas en el asunto ante una eliminación, misma qué terminó ocurriendo. Recalcando que jamás le pasó por la cabeza el tirar la toalla del banquillo regio.

“Sobre Tato, es nuestro presidente, tiene derecho a manifestarse como quiere, los jugadores son profesionales y deben seguir adelante; yo estoy tranquilo con mi trabajo, no me gusta hacer comparaciones, no me pasó por la cabeza (Renunciar)”, dijo.

Ortiz vio cortada una racha de tres semifinales seguidas en Liga MX, además de que esta última liguilla no fue la excepción de críticas por su forma de salir eliminado.