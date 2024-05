Ortiz tras eliminación ante Cruz Azul: Merecíamos más pero el merecer no es querer

Monterrey, México. Los Rayados fueron eliminados por Cruz Azul en la antesala de la gran final del Clausura 2024, algo que dejó pensativo pero orgulloso a su entrenador Fernando Ortiz.

El argentino volvió a reconocer el haber reglado 45 minutos de la ida, mismos que terminó por pagar caro para la llave de vuelta en la capital del país.

“Lo dije en la ida, regalamos 45 minutos donde no competimos, fue mejor Cruz Azul, en el segundo tiempo merecíamos más, incluso empatar, haber tenido un resultado diferente, lo mismo sucede hoy, el futbol tiene estas cosas a veces, el merecer no es querer, vuelvo a destacar, tengo unos jugadores que han dado la cara en la serie y no se pudo conseguir”, confesó.

Asimismo, no quiso tocar el tema de su malaria en esta clase de instancias pero si alzó la.msno para trabajar en busca de el anhelado boleto a su primera final.

“Vuelvo a insistir, no voy a hablar con respecto a Fernando Ortiz y las Semifinales, hay que destacar el futbol que desarrolló Monterrey y yo personalmente seguir trabajando, estoy muy consciente de las cosas que hago y el trabajo que genero en los jugadores.

Estuvo claro desde el primer momento que me fueron a buscar, la urgencia o que la afición esté interesada en querer obtener títulos es algo que respeto, que trabajamos e intentamos hacer algo con respecto a eso, pero persistir, esa es la única palabra que tengo ahora como para no tranquilizar, pero sí estar tranquilo a la hora de seguir trabajando”, agregó.

El ‘Tano’ suma un total de seis series sin poder acceder a una final, esto tanto dirigiendo al América como al cuadro regio, tres por cada club.