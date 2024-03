Ortiz sobre posible salida de Berterame: Es tema de la directiva y jugador

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados fueron contundentes y golearon a Pumas 3-0, sin embargo, la felicidad del resultado está siendo opacado por el tema del momento, la posible salida de Germán Berterame hacia la MLS, algo a lo que Fernando Ortiz trató de “sacarle vuelta”.

El famoso ‘Tano’ dejó en claro que eso es tema total de la directiva con el jugador, por lo que optó en no opinar nada. Lo único cierto, es que el entrenador no ha hablado con el delantero a quien consideró un jugador valioso para cualquier equipo.

“Es un tema que la directiva lo está tratando y sabe lo que pienso con respecto a Germán. Lo he dicho, no quisiera seguir insistiendo que está más que claro. No he hablado con Germán, de ahí en más, es todo de la directiva. Después, no quiero dar indicio de algo más.Es un jugador que todo mundo quisiera tener, lo que está sucediendo es normal que todo club quiera contar con Germán”, confesó post partido.

Asimismo, reconoció no saber nada sobre algún posible ultimátum de tiempo para que el ariete tome una decisión.

“No sé, no puedo hablar si algo no sé. Los tiempos los manejan la directiva y el tiempo de contratar de la MLS. Esto es la realidad, lo que sucede y no soy el que toma las decisiones”, agregó.

‘Berte’ tiene una jugosa oferta del Portland Timbers por una cifra que ronda los 15 millo es de dólares, siendo días cruciales en la escuadra regia.

Satisfecho con goleada

Por último, Ortiz salió más que satisfecho por lo realizado ante los del Pedregal, más que nada por lo efectivos que llegaron a ser durante el segundo tiempo.

“La sensación personal, estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Hoy, si bien enfrentamos a un gran rival, el primer tiempo no fuimos efectivos, en el segundo sabíamos que teníamos que estar más finos y es todo mérito del jugador”, dijo.