Ortiz prioriza triunfo ante Puebla y respeta abucheos de la afición

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron avantes en su primera jornada del Clausura 2024 con victoria ante Puebla, siendo lo más importante para Fernando Ortiz.

El técnico albiazul valoró el resultado por sobre todas las cosas, además de opinar respecto a los abucheos del público previos al arranque del juego.

“Lo importante es que se ganó, importante que pudimos ganar en casa. Lo importante fue que hicimos un buen partido. No lo he visto todavía, pero en líneas generales, con la posibilidad de que nos pudieran empatar, creo que sí hicimos un buen partido.

Con respecto a los abucheos, respeto a la afición, entiendo que está dolida. Nosotros trataremos fecha tras fecha de volver a ilusionar. Esa es una de las metas que tenemos de aquí en adelante. Pero la entiendo, la respeto, y siempre voy a tratar de que se cambien esos abucheos, por felicidad que quiero que mi equipo se vea representado con la afición”, mencionó post juego.

Asimismo, reiteró este en busca de un refuerzo más a su plantel, confirmando el nombre de Gerardo Arteaga el indicado para ello. Por otro lado, confesó echar mano de los juveniles cuando los requiera.

“Lo hemos discutido también en la semana, todavía existe una posibilidad de que podamos incorporar algunos jugadores, el nombre es uno de los chicos que suena, pero si yo necesito y requiero de los jóvenes, van a estar. Ellos siempre son los que quizás no están considerados, que en el momento que yo los voy a buscar y ellos juegan, lo han hecho muy bien. Vamos a este lado, hombre en medio, por favor”, agregó.

El famoso ‘Tano’ pidió a la prensa dejar atrás el tema Rogelio Funes Mori, elemento que ya no pertenece al club.

“Rogelio ya no está con nosotros, no requiere traerlo a una conferencia de prensa si no está con nosotros. Los jugadores que hoy están para ocupar esa posición saben que no se tienen que comparar con nadie, tienen que hacer su propia también. Eso es algo normal cuando uno no está dentro de la lucha”, dijo.