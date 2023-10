Ortiz lamenta derrota en Clásico Regio amistoso

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados cayeron 2-1 ante Tigres en el Clásico Regio 134, resultado que dejó dolido al estratega qlbiazul, Fernando Ortiz.

El famoso ‘Tano’ señaló que pese a que era juego de carácter amistoso, una derrota ante el acérrimo rival siempre es dolorosa; sin embargo, se va con grato sabor al visualizar jóvenes en su plantilla.

“Lo primero, obviamente que, una derrota duele, es algo que, perder el Clásico siempre es un dolor que todos queremos no tenerlo, pero bueno es parte de un resultado también, ¿qué me deja el partido?, ver jóvenes, la posibilidad de jugadores que no tienen ritmo en Liga (MX) puedan tenerlo, conclusiones para un posible futuro, lo importante vienen las cosas más adelante, pero es una derrota que duele porque es un Clásico”, comentó.

En cuanto a la reanudación en la Liga MX, resaltó que tratar de poner lo mejor que tiene en cancha, recordando que la “Pandilla” tendrá siete juegos en menos de un mes.

“Se vienen 20 días donde tenemos siete partidos en donde se termina la Liga, trataremos de poner al mejor equipo que en su momento esté, lo dije y lo vuelvo a sostener, lesiones va a haber, es un deporte, ojalá que pueda tener a todos en óptimas condiciones para que puedan enfrentar estos siete partidos”, agregó.

Desconoce interés del Sevilla por Maxi Meza

Por último, el argentino confesó no saber nada sobre un supuesto interés del Sevilla por Maximiliano Meza, destacando que el conjunto ibérico será dirigido por Diego Alonso, técnico que conoce bien al sudamericano albiazul al haberlo tenido en sus filas cuando estuvo en la Sultana del Norte.

“La verdad, no sé nada, si es el interés real de (Diego) Alonso sobre un jugador de nosotros, qué bueno, en el momento que se tenga que tomar decisiones con respecto a este caso de Maxi, si sigue o no sigue se verá, pero por el momento me pone feliz por Maxi, el interés si es que existe por parte de (Diego) Alonso”, dijo.