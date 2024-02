Ortiz asegura no haber sido fácil triunfo ante Bravos pese a goleada

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron victoriosos en su visita a la frontera tras golear 3-0 a Bravos, resultado que en sí no fue nada fácil, al menos para Fernando Ortiz.

El técnico argentino confesó no haber sido nada sencillo triunfar frente a un rival bastante complicado pero que por distintos factores no ha podido dar el “ancho” en este certamen, por lo que al final optó en aconsejar a su colega, Mauricio Barbieri.

“No, para mí no fue fácil. Es un rival que quizás no está pasando un buen momento, tiene jugadores que lo han demostrado en otros equipos. (El juego y resultado) Habla un poco de la calidad de jugadores que tenemos en el plantel, como DT al tener tantos recursos, debo tratar de leer el juego, a dónde se direcciona, lo supimos leer. Tengo jugadores inteligentes para resolver situaciones, en el primer tiempo no fuimos efectivos, en el segundo entendimos a dónde se iba a dirigir, encontramos el gol, el rival apretó un poquito, pero se dio el resultado.

La situación que hoy atraviesa Bravos, con respecto al fallecimiento del ‘Puma’, con la llegada de un nuevo DT, tendrá trabajo, no es fácil armar y convencer a los jugadores de lo que venía haciendo el DT anterior, y lo que sucedió tiene una tarea difícil en lo psicológico. Le deseé lo mejor, lo había visto en Vasco, me gustó, pero tiene que trabajar”, comentó post juego.

Asimismo, el ‘Tano’ señaló que tiene un lindo problema en su haber, debido a que no le alcanzan los cupos para que todos sus futbolistas puedan jugar en el campo, siendo algo que irónicamente, le preocupa.

“(Me preocupa) Que todo el mundo no pueda jugar, tengo que elegir 11 y esa elección lleva a una equivocación o acierto. Los jugadores deben entender, trato de poner al que siempre esta mejor. El que me llena el ojo en la semana, en la competencia sana que hay en el plantel, es el que va a jugar”, agregó.

De momento, los regios son junto a Necaxa, los únicos invictos en Liga MX tras ocho fechas (nueve para los Rayos).