Ola de violencia tras caída de “El Mencho” paraliza a México

Lo que debió ser un domingo de gloria deportiva se transformó en una alerta masiva. Tras el operativo federal en Tapalpa que resultó en el abatimiento del líder del CJNG, la inseguridad forzó la suspensión de múltiples eventos, dejando estadios vacíos y una incertidumbre que ya alcanza niveles internacionales de cara al Mundial 2026.

El Saldo de las Suspensiones

En menos de 24 horas, la agenda deportiva sufrió un colapso preventivo. Bajo el protocolo de “Código Rojo” activado en Jalisco, los siguientes eventos fueron pospuestos:

Liga MX (Varonil y Femenil): Se reprogramó el Clásico Nacional Femenil (Chivas vs. América) en el Estadio Akron y el duelo Querétaro vs. Juárez FC en la Corregidora.

Liga de Expansión: Los encuentros de Tapatío vs. Tlaxcala y Jaiba Brava vs. Correcaminos sufrieron cambios inmediatos.

Softbol Femenil (LMS): Cancelación de la serie entre Bravas de León y Diablos Rojos, así como el choque El Águila vs. Charros de Jalisco.

Mundial de Clavados: La CONADE canceló la conferencia de prensa previa a la Copa Mundial en Zapopan (programada del 5 al 8 de marzo).

“Dos caras de la moneda” en el Medio Maratón

Mientras el caos vial y los bloqueos se apoderaban de las salidas de la ciudad, unos 25,000 asistentes (entre corredores y familias) vivieron una burbuja de aislamiento en la Glorieta de la Minerva durante el 21K de Guadalajara.

“Estuvimos sin red por la saturación; nos enteramos del caos y las balaceras cercanas hasta que los corredores cruzaron la meta. Fue la fiesta deportiva alejada del mundo real”, relató un corresponsal presente en el evento.

El Impacto en el “Soft Power” y el Mundial 2026

La situación pone bajo la lupa a Zapopan y Guadalajara, sedes que recibirán cuatro partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026 (incluyendo el México vs. Corea del Sur). A pesar de que la entidad genera el 25% de sus ingresos turísticos a través del deporte, la alerta emitida por la Embajada de EE.UU. hacia 10 ciudades clave pone en riesgo la proyección internacional del “Silicon Valley mexicano”.