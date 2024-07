Oficial: Joaquim Pereira refuerza a Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres tienen de manera oficial a su segundo refuerzo en la era Veljko Paunovic, se trata de Joaquim Pereira.

A través de sus redes sociales, el club felino oficializó la llegada del zaguero brasileño, quien estará arribando la noche del domingo a tierras regias.

El defensor firmó por cuatro años y no pudo aterrizar de manera temprana a la ciudad por temas con la visa, sin embargo, al resolver el asunto ya tiene todo listo para vestir la casaca auriazul.

La negociación se cerró en una cifra de 8 millones de dólares al conjunto del Santos FC, la cual lleva saldada la deuda por la venta de Yeferson Soteldo del pasado mes de junio del 2023, tendiendo ya el equipo ‘Peixe’ la totalidad de los derechos del venezolano.

Pereira tendrá su primera experiencia fuera del país tras cinco años como profesional en su natal Brasil. Asimismo, estará realizando sus exámenes médicos el siguiente lunes en la Facultad de Organización Deportiva y finiquitar su fichaje.

Cabe destacar, que de momento no podría ser dado de alta en la Liga MX, pues los universitarios cuentan todavía con los nueve extranjeros en sus filas.

Fuentes cercanas informaron que Samir Caetano será el sacrificado para dejar dicha plaza. No obstante, hasta que no se haga su salida, su compatriota no podrá ser registrado como felino.