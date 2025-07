Oferta de Tigres nunca la dudé en tomar: Edgar “Gacelo” López

Monterrey, Nuevo León. Tigres ya tiene en sus filas a su segundo refuerzo del Apertura 2025, se trata de Edgar López.

El apodado “Gacelo” aterrizó antes de las 22:00 horas del domingo a la Sultana del Norte, destacando nunca haber dudado de aceptar la propuesta felina, pese al título ganado con Toluca durante el Clausura 2025.

“Vengo de ser campeón. Pero bueno, en cuanto me enteré de que Tigres me quería, la verdad que no lo dudé. Es un gran club. De afuera se nota que es un gran club. Tiene una excelente afición. Y fue eso por lo cual decidí venir”, comentó.

Asimismo, el delantero mexicano consideró emocionante a la plantilla auriazul, motivación que lo lleva a concentrarse con todo en busca de un lugar.

“Bueno, la verdad que el plantel que tiene Tigres es muy emocionante. O sea, me gusta la competencia. Tigres tiene muy grandes jugadores. Y nada, eso creó un cambio y Tigres se fijó en mí y ahora estoy motivado para estar aquí.

Yo la verdad que vengo concentrado y enfocado a dar mi máximo desde el primer minuto, desde el primer instante”, añadió.

El canterano se Xolos llega en calidad de préstamo por un año y con opción de compra, tuvo sus exámenes de rigor este lunes ya será al día siguiente que entrene al parejo de sus nuevoscompañeros.

De momento, se une al juvenil arquero méxico-americano Antonio Carrera, como las incorporaciones recientes y oficiales por el club; aún a la espera de Ángel Correa que llega el próximo 9 de julio y definir la situación con el hondureño Joseph Rosales.