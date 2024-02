Ochoa se ganó el derecho de retirarse cuando quiera del ‘Tri’: Jonathan Orozco

Monterrey, Nuevo León. La polémica sobre si Guillermo Ochoa llegará o no al Mundial del 2026 con la Selección Mexicana; derivado de un cambio generacional, continúa. Entre las voces autorizadas a reconocer al cancerbero, fue la de su colega Jonathan Orozco.

El ex arquero de Rayados levantó la mano en defensa del cinco veces mundialista con el ‘Tri’, a quien consideró haberse ganado su derecho de retirarse cuando quiera del combinado nacional.

“Mi respuesta sería “no Memo no party”, Memo es Memo, se ganó el derecho de jugar hasta donde sus capacidades le permitan, uno como futbolista se da cuenta cuando las piernas no funcionan igual o lo lances no son iguales, él estará consciente de cuándo estará.

Considero que es de los mejores arqueros en México y mientras tenga las capacidades que tiene, puede llegar, se cuida bien y a diferencia de algunos está libre de lesiones, puede llegar tranquilamente. Hay con quién suplirlo, Malagón, Julio, Acevedo, Toño, y Jimmy tomará la mejor decisión en su momento, falta mucho y pueden pasar cosas pero ahorita que sigue vigente él es el titular indiscutible y seguir apoyando a la selección”, confesó.

Sin actividad en el Tri durante su ‘prime’

Por otro lado, ‘Jona’ aceptó poca participación en el equipo tricolor durante su etapa de mejor consolidación, debido a que por desgracia, en su época había mucho guardameta de calidad. Además, que todo estaba mucho más centralizado en los “4 grandes” y no se volteaba mucho a los clubes regios.

“Sería muy difícil contestar esa pregunta, de mí no faltó nada, me dediqué y tenía un estilo diferente a porteros de los que estaban, pero toda esa camada de porteros era buena, desde Corona, Talavera, Ochoa, el mismo Michel, Cirilo; estaba fuerte la camada y tal vez más experimentada que yo, que tenía ese auge en selección. Antes era más centralizado y no se volteaba a ver a los demás equipos sino a los grandes, creo que va más por ahí que otro tema.

Va más por el hecho de que estuve en el momento menos indicado más que por no tener la capacidad de. Había otros muchos mejores que yo, pero me quedo tranquilo, disfruté mucho la selección, ojalá hubiese sido de otra manera pero lo hecho, hecho está”, finalizó.

Orozco apenas disputó diez encuentro con la casaca nacional, donde vio su primera convocatoria el 25 de febrero del 2010 (y vio su último cotejo el pasado 2 de marzo del 2022 (contra Panamá en eliminatorias mundialistas).