Ocampos: “Almeyda lo mínimo que pide es entrega y pasión; va a caer bien en el Sevilla”

El argentino Lucas Ocampos, que jugó cinco campañas en el Sevilla (2019-2024) y actualmente en el Monterrey mexicano, afirmó que su compatriota Matías Almeyda, nuevo entrenador sevillista para las tres próximas temporadas y con el que debutó en River Plate, “lo mínimo” que exige es “entrega y pasión”.

Por ese motivo, opinó, “va a caer bien” en el antiguo club de ambos.

“Creo que va a caer muy bien parado en el Sevilla porque como técnico es muy parecido a lo que fue como jugador. Fue un futbolista con mucho talento, pero también con mucha garra, energía, entrega y con mucho corazón, y como entrenador es de la misma manera, le gusta ser protagonista y exigirá lo mismo”, declaró a los medios del club andaluz el de Quilmes (provincia de Buenos Aires), quien indicó que “ojalá que resulte para el disfrute de todos”.

Ocampos, quien disputó 208 partidos, marcó 44 goles y dio 22 asistencias en sus cuatro campañas y media como sevillista, ya que tuvo una nefasta cesión de varios meses al Ajax neerlandés -sólo jugó 6 partidos-, recordó que Almeyda le hizo debutar en agosto de 2011 con River, en la travesía del desierto del ‘Millonario’ por la Primera B Nacional, aunque ambos lograron en esa campaña 2011-2012 el ascenso a la máxima categoría con el histórico club porteño.

“Fue un entrenador que me marcó cuando lo tuve y, aunque era un fútbol diferente, siempre inculcaba todos esos valores. La actitud no se negociaba, y eso era lo primordial”, aseveró el ‘Purasangre’ Ocampos, que valoró, además, que fue un momento muy delicado porque “Matías agarró a River” en Segunda y “la presión que se sentía era tremenda”.

El actual extremo de Rayados, la última máxima figura argentina del Sevilla, subrayó que, sin embargo, el ‘Pelado’ Almeyda “se puso la camiseta de entrenador y no le pesó”, y añadió: “Obviamente fue un año durísimo, pero tras esa experiencia creo que está preparado para cualquier cosa”.

Según Ocampos, de 30 años y doce veces internacional con la Albiceleste, “pasaron los años, le fue muy bien como entrenador y hoy llega a un club en el que necesitamos volver a ser lo que siempre fuimos, recuperar esa energía, ir a cualquier estadio y competir”.

Así, se mostró seguro de que Almeyda, quien vivirá su segunda etapa en el equipo del barrio de Nervión tras ser fichado en una temporada, la 1996-1997, que acabó en descenso, “dará lo mejor de sí para que al Sevilla le vaya de la mejor manera junto a su ‘staff'” y dijo que no tiene “ninguna duda de que le va a ir bien, lo dará todo y representará bien este escudo”.

“Digo que va a caer bien parado en el Sevilla porque conozco bien a la gente y a veces las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero la actitud no se negocia jamás y me exigió así desde el primer día, ya que dirige como era como jugador, que se entregaba al cien por cien al equipo”, señaló.

También resaltó que Almeyda ha demostrado que siempre apuesta por la cantera. “Yo tenía 16 años y una tarde en el Monumental el entrenador me puso de extremo y jugando me salió, le tiré un caño (a Matías) y en la siguiente jugada igual, lo volví a hacer y me levantó por los aires”, rememoró Ocampos.

“Eso me dio pie a que dos meses después -cuando asumió el cargo- me subió a entrenar con el primer equipo y no era fácil confiar en un chico de 17 años, lo cual tomé con la responsabilidad que se merecía. Mi recuerdo siempre será el mejor, porque no muchas personas se toman el atrevimiento para hacerme debutar tan pequeño”, recalcó.