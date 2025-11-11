Obtiene Alexandra Mohnhaupt premio de Novato del Año

Pese a que abandonó la última fecha de la Trucks México Series 2025, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, la piloto poblana, Alexandra Mohnhaupt, se dijo contenta con la buena temporada que tuvo, en la cual consiguió el premio a Novato del Año.

La volante de la camioneta marcada con el número 95 Presto Pegamentos/Selladores-CSTconceptoSoluciónTotal-BYMindustrial-Datsa-SanPedroPacificProducts-Sardimex-ArmstrongArmored-GrupoCatraar-ToroPresto-Hidrolock-KilkerPinturas-TJLogistics-ContinueIt-PlásticosInyectadosRaisa-Dycinsa-Cafedoc-M&A destacó que por primera vez una mujer se quedó con el galardón de estreno en la categoría.

“Fue una temporada muy buena, en esta carrera íbamos por todo, no teníamos nada que perder. Al final terminamos volteados, pero estoy muy contenta, nos llevamos el Novato del Año, es la primera vez que una mujer se lo lleva”, indicó la integrante del Prime Sports Racing Team al finalizar la competencia.

“Teníamos posibilidades de llegar al podio, pero al final estoy contenta, porque logramos el título en casa, nos premiaron con toda mi gente, mi familia, amigos. Muy contenta de eso y vamos con todo al siguiente año”, refirió Mohnhaupt Quintana.

En ese sentido, la joven poblana, quien salió sin daños físicos tras la volcadura que vivió en la prueba, ofreció su título de Novato del Año a sus seres queridos y a su pareja, el también piloto Luis Goulart.

“Le dedico este título a toda mi familia: papá, mamá, mis hermanas y a toda la gente que hizo esto posible, especialmente, también a mi novio que este año me apoyó muchísimo para yo poder estar en las carreras y regresar, estoy muy contenta de estar aquí

Al estar ubicada en el quinto lugar de la competencia y cuando se disputaba la vuelta 32 de 60 a que estaba la pactada la carrera, Alexandra se vio inmersa en un contacto con Valeria Aranda, que provocó que se volteara su camioneta y la aparición de la bandera roja.

El mejor resultado del año de la poblana fue el cuarto sitio logrado en la primera visita a Aguascalientes, en la quinta fecha.