Obligación no pero sí exigencia en Leagues Cup: Víctor Guzmán

Monterrey, Nuevo León. En Rayados la palabra “exigencia” es más pesada que “obligación”, esto de cara a su participación en la Leagues Cup, así lo dejó en claro Víctor Guzmán.

El zaguero mexicano recalcó la búsqueda de buenos resultados y en este certamen no será la excepción.

“Yo creo que la obligación, yo lo tomaría más como la exigencia que tiene este club de siempre dar buenos resultados por la calidad de jugadores que hay y la calidad del club que es, yo creo que lo llamaría así.

Yo creo que cada torneo que vamos, buscamos el campeonato, vamos a ir partido a partido, estamos 100% enfocados en lo que es el partido de mañana, pero yo creo que tanto yo como todos mis compañeros pensamos en el título y el equipo yo lo veo muy bien, muy unido, la verdad que es un gran equipo”, reconoció.

Los regios debutarán el próximo martes frente al Austin FC dentro del grupo A en el Q2 Stadium, en punto de las 19:00 horas. Por otro lado, se mostró agradecido con el club y la afición tras su renovación hasta el 2028, prometiendo dar su mejor nivel.

“Bueno, primero que nada son puras palabras de agradecimiento totales a la afición desde que llegué y sentí su cariño, su apoyo. Y todo el tiempo ha sido así, he tenido partidos buenos, he tenido partidos malos y he sentido realmente su respaldo.

Y son palabras de agradecimiento y también decirles el cariño que yo les tengo a ellos tanto al club como a la afición, que es una gran afición. Un gran amor que siento por este club y muy contento por la renovación”, dijo.

El “Toro” arribó para el Clausura 2023 y ha registrado 66 partidos con el Monterrey: 55 de Liga BBVA MX, 5 de Leagues Cup y 6 de Liga de Campeones de la CONCACAF, por desgracia no ha podido levantar un título con el club.