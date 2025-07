Número de Correa no tiene polémica: Gorriarán

Monterrey, Nuevo León. La polémica sobre el dorsal que usará Ángel Correa con Tigres sigue en curso, tema del cual Fernando Gorriarán resta importancia.

El capitán felino pide calma ante la situación, misma que con todo lo que ha generado al ser un número retirado (7), no deberá ser importante al ser simplemente un dígito.

“No, no es un tema que hemos tocado. Sabemos que aún no tiene número pero es algo que la directiva tanto con él deben estar platicando, hoy nos estamos enfocando en nuestras cosas y la prioridad es que funcione ya en cancha.

El número es un número, no pasa nada con lo que lleva en la espalda y lo importante es el rendimiento en la cancha y que se sienta cómodo y pueda disfrutar”, comentó.

Bajo esta misma línea, el charrúa argumentó que con el arribo de Correa, tienen plantilla para grandes cosas pero sera responsabilidad colectiva el realizar ello, no sólamente del campeón del mundo, quien de a poco se va adaptando al “mundo tigre”.

“Es algo que queremos y esperamos, pero no hay que cargar la responsabilidad sólo en él, es un plantel con mucha calidad y no tenemos duda pero no hay que poner en tela de juicio poner el salto de calidad que le da el plantel. Pero no toda la responsabilidad recae en él, el equipo está lleno de figuras para junto con él poner a Tigres en lo más alto.

El miércoles con lo que se vivió con la gente él empezó a sentir, lo que vivió en la ciudad en el aeropuerto, la gente está emocionada por su llegada y de lo que puede llegar a ser el rendimiento, no hay que cargarle toda la responsabilidad a él y el equipo está preparado para funcionar como eso, con el, la llegada de él, de Gacelo, la vuelta de André, fue una gran pretemporada y va a ser un lindo torneo y a los que les toque jugar mañana estarán en gran nivel, vamos a necesitar del plantel y es importante para estar en la misma línea”, dijo.

“Angelito” trabajó al parejo en los entrenamientos felinos y se perfila a ser titular el sábado por la noche, en lo que será su debut con la casaca auriazul en la Liga MX.