Nuevos problemas para los palcos del Estadio Azteca

*Los dueños manifiestan nuevas inconformidades.

Cuando parecía que todo se había arreglado en torno al conflicto de los palcos del Estadio Azteca para el Mundial, surge un nuevo problema.

Y es que un grupo de duelos de los palcos sostienen que cuando fueron al prerregistro para los boletos de la Copa del Mundo, la administración del coloso les dio un nuevo reglamento ‘unilateral y permanente’, que cambia de manera drástica los derechos que habían tenido durante décadas.

Cabe resaltar que una de las condiciones que aceptaron para disfrutar de los palcos y plateas en el Mundial fue no introducir alimentos ni bebidas, ya que si quieren tendrán que pagar los paquetes de la FIFA, pero esto únicamente era para el certamen.

El nuevo reglamento también establece que los dueños deberán cubrir servicios que antes eran opcionales, porque así se estableció desde hace años. Y eso es justamente lo que no quieren hacer ahora.

Sin embargo, un par de palcohabientes más consultados y que pidieron anonimato aseguraron que el reglamento del que se quejan es solo para el Mundial, no para otras competencias.

Una fuente cercana al Estadio presume que esta presión se debe a irregularidades en la tenencia legal de los palcos, pues hay muchos que no han regularizado la propiedad.

Otra hipótesis apunta a que se les complicó el registro ante la FIFA por no poder acreditar correctamente la propiedad, o simplemente se les olvidó hacer el trámite en tiempo y forma. Esa misma fuente sostiene que se trata de medidas desesperadas porque no realizaron el proceso ante FIFA a tiempo por diversas razones.