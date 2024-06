Nuevo León, tetracampeón nacional de levantamiento de pesas

Las ramas femeniles fueron las primeras en disputar la máxima justa nacional en el Centro de Convenciones Campeche, en dónde después de dos días de ardua competencia, se despidieron con 14 oros. Entre las pesistas destacadas, se encuentran Didiane Pardo, Irene Borrego, Queysi Rojas de la sub 23, Tania Reyes de la sub 20, Barbara Barajas, Sara Tovar y Estefany Montejano de la sub 15.

Cabe mencionar, Irene Borrego terminó su etapa como juvenil, al llevarse su último oro en los Nacionales CONADE 2024. Desde el 2014, la neoleonesa ha representado a nuestro Estado y fue llamada campeona por nueve ediciones; ahora la medallista de bronce en el Mundial RIYADH 2023, se enfocará en su tramo de primera fuerza con miras a eventos internacionales.

En la rama varonil, Nuevo León fue imponente desde el primer día, tras haber sumado 21 oros, gracias a las actuaciones de la élite como Juan Antonio Barco, Christian de León e Israel Tovar. De las categorías menores, Francisco Carvajal, Francisco Mares, Franco Moreno se llevaron la gloria con tres oros a su cuenta.

Para cerrar con una edición perfecta, Jonathan Ramos, Dayan Aguirre de la sub 23, y Héctor Rodríguez de la sub 15 levantaron el primer lugar para Nuevo León; así poder concluir con 40 oros, aunado al campeonato nacional por delegaciones.

Los entrenadores que formaron parte del tetracampeonato fueron Daniela Domínguez, Patricia Mauricio, Liliana de la Garza, Lizeth Barco, José Eduardo Torres, Julio Martínez, Azael Martínez, Idelfonso Echenique y el director técnico de la especialidad, Leoncio Moreno.

Desde el 2021, Nuevo León mantiene el nombre de Campeón, y continúa como una de las delegaciones con más exportación a selección mexicana de la especialidad, además de ser un referente a nivel nacional e internacional.