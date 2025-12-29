Nuevo León tendrá 71 Carreras de Ruta en 2026

Por Raúl E. Guevara Ortiz/Prensa AANL

MONTERREY, N.L. – La comunidad runner de Nuevo León ya tiene tarea. La Asociación de Atletismo de Nuevo León (AANL) reveló su Calendario Oficial para 2026, el cual contempla un total de 71 carreras de ruta, destacando un aumento significativo en las pruebas de larga distancia.

La actividad arrancará el próximo domingo 4 de enero con la edición 22 del 5K de la Fundación de Ciudad Guadalupe, dando el banderazo a un año intenso. Según Violeta Ávila Torres, presidenta de la AANL, los meses con mayor actividad serán mayo y septiembre, con 8 eventos cada uno.

La fiebre del Medio Maratón Una tendencia clara para este 2026 es la exigencia de los atletas regios. El calendario incluye 12 carreras de 21 Kilómetros (Medio Maratón), distribuidas principalmente en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y octubre.

“Los corredores han emigrado poco a poco a distancias mayores. Han dejado los 5K y 10K para buscar los 21K, lo que habla del nivel de preparación de nuestros deportistas”, explicó Luciano Ramírez, asesor técnico de la Asociación.

Las pruebas reinas Para los amantes de la ultra distancia y los retos mayores, el cierre de año será brutal:

Triple Maratón Internacional Monterrey: 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre.

30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre. Nueva prueba de 30K: 8 de noviembre.

8 de noviembre. Gran Maratón Powerade: 13 de diciembre (el cierre tradicional).

Se espera que cerca de 100 mil deportistas participen a lo largo del año en estas competencias que recorrerán el área metropolitana y municipios como Montemorelos.