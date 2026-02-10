Nuevo Escobedo derrota al Tricampeón Materiales El Güero

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Parecía una misión imposible, pero en el fútbol llanero no hay invencibles. El Nuevo Escobedo dio un golpe de autoridad en la Liga Popular Escobedo al vencer por un apretado 2-1 a los todopoderosos tricampeones, Materiales El Güero.

El duelo, correspondiente a la categoría Especial Zona Uno (la “crema y nata” del circuito), cumplió con las expectativas en la cancha 2 de La Isla. Bajo la ocarina del árbitro Jorge Agundis, ambos equipos se entregaron al cien ante una gran entrada de aficionados.

La dupla de oro La victoria tuvo sello familiar. Los hermanos Edwin y Azael Almaráz se vistieron de héroes al anotar los goles que doblegaron al monarca. Por parte de los ex campeones, Luis Sosa logró el descuento, pero no fue suficiente para evitar la caída.