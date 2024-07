¡Novelón en Tigres! Siboldi da su versión de su salida a dos meses del suceso

Monterrey, Nuevo León. Contundente y tremenda novela es la que se viene en el equipo de Tigres, pues Robert Dante Siboldi, por fin dio su versión a su despido del club, casi dos meses después.

El uruguayo a través de sus redes sociales, explicó a detalle de cómo ocurrieron las cosas, confirmando la historia que distintos medios habían notificado sobre una supuesta filtración de infomación hacia Rayados por parte de su auxiliar, Miguel de Jesús Fuentes durante los Cuartos de Final del pasado Clausura 2024; personaje a quien defendió a capa y espada, acusando a la dirigencia felina de inventar e implantar villanos en una historia falsa.

“Ese día nos recibieron una señora y un señor que se identificaron como abogados junto al director de seguridad y control de riesgos del corporativo. Minutos después, se incorporaron Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, ellos me llevan a mi a otra sala de juntas y Miguel Fuentes de quedó con las personas mencionadas. Estando ya solo con ambos, Doehner me dice y cito: “Nos traicionaron” y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Fuentes nos traicionó. Me habían investigado y yo estaba limpio, que era una víctima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales había sido intervenidos pero el tema no era conmigo, yo estaba y reitero limpio.

Me voy a mi casa, estaba destruido con todo. Reuní al resto de mi cuerpo técnico, a mi familia y no daban crédito a lo que había pasado. Miguel estaba siendo el villano pero el villano de una historia inventada e implantada. Todo lo negó porque no era verdad nada, le retiraron y se llevaron su celular por más de una hora. Todo el tiempo lo trajeron, él pidió copia de esa grabación y de las pruebas que decían tener y se las negaron”, confesó en el escrito.

Además, reconoció que ya había firmado su contrato de renovación días previos a la supuesta investigación que el club comenzaba a realizar, por lo que calificó de injusto su despido, debido a que nunca se le confirmaron pruebas, mismas que cuando pidió sean mostradas, provocó el enfado del enlace entre Sinergia Deportiva y Cemex, Mauricio Doehner.

“Al día siguiente (04 de junio) volvimos a las oficinas del corporativo y ellos (Doehner y Culebro) me dicen si ya había pensado en cómo íbamos a gestionar mi salida -como si la decisión de mi despido yo la hubiese tomado-.

Nosotros ya habíamos firmado nuestros contratos días atrás, nos lo habían enviado previo por correo electrónico (16 de mayo). Muy raro que si tienes una investigación iniciada el día 09 (mayo), nos enviaran los contratos y nos pudieran regresarlos firmados lo más rápido posible. Mis palabras fueron: quiero ver pruebas fehacientes y contundentes. El señor Doehner se puso furioso y no le gustó que no le creyera. Sigo consternado, jamás pensé estar rodeado de gente tan carente de valores”. Decepción total que haya personajes así, que dañan tanto al fútbol mexicano”, agregó.

El experimentado culminó la carta, aceptando haber pedido ayuda mediante otras instancias legales y a un mes de lo ocurrido no ha tenido respuesta sobre alguna disculpa en la directiva auriazul.

“Después de más de un mes de reuniones con sus abogados externos e internos, no hay intenciones de enmendar. Estos directivos no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia. Triste que estos seudodirigentes sean hoy la cabeza de un club, al que tanto quiero. Muy traite nuestra salida, deplorable las gomas. No lo merecíamos”, dijo.

De momento, el dos veces campeón de Liga MX como entrenador, se encuentra sin trabajo, siendo Veljko Paunovic quien ocupa el lugar del sudamericano en el banquillo regio.