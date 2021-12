Nos tiramos muy atrás: Herrera

Monterrey, Nuevo León. Tigres terminó su participación en el Grita México A2021 al ser eliminados en semifinales ante León y Miguel Herrera salió a explicar por qué se dio este suceso.

El capitalino fue claro y achacó al juego defensivo como el factor en contra para perder el juego de vuelta ante la ‘Fiera’, y es que no le quedó de otra pues los movimientos fueron obligados al tener mucho jugador amonestado.

“Cambios por las tarjetas porque cada tarjeta no voy a estar predisponiendo al jugador a la segunda tarjeta y no íbamos a regalar nada. A ‘Chaka’ le costó 10 segundos hacer un saque de banda y lo amonestó, entonces, ya me predispone a un jugador con expulsarlo, dejamos de buscar la insistencia la arco, dejamos de tomar la iniciativa y nos metimos muy atrás.

No teníamos que estar tan atrás pero ellos estaban tirando ollasos y ahí teníamos gente para sacar pero nos metimos atrás y creo que ahí sufrimos la equivocación y regalamos la oportunidad al rival”, mencionó post partido.

El ‘Piojo’ también explicó el cómo se inició la gresca durante el segundo tanto de Ángel Mena que significó el triunfo esmeralda, culpando tanto a cuerpo técnico como afición de ello.

“Lo que pasa ahí en el campo ahí se debe de quedar, no pasa de algunos empujones, tener categoría para ganar y para perder. Nunca fuimos a festejarles el gol cuando remontamos en los últimos minutos. Respetamos a los rivales y aquí no hubo eso.

Nos bañaron, nos aventaron de todo, pasaron dos de ellos y nos empujaron, les faltó poquito a gente de la banca que es lo más lamentable, ellos estaban tranquilos. Todos estábamos calientes por el partido y se supone que el que debe de estar más tranquila es la de los cuerpos técnicos y es la que organiza todo el relajo, si hicieron un gol está bien, pero pasan festejando en la cara y ahí es donde empieza todo. Nosotros nos tenemos que poner a trabajar, dejamos crecer al rival y por eso nos llevamos una derrota”, agregó.

Por último, Herrera calificó de “a secas” su primer semestre en el banquillo auriazul, en donde pese a cumplir varias promesas como un estilo de juego más llamativo y calificar entre los primeros lugares, no consiguió llegar al juego por el campeonato.

“A secas, nuestra idea era llegar a la final, dejamos de hacer cosas que no nos llevan a tener, un mejor balance pero es trabajar”, culminó.