Nos sorprendió la decisión pública de Ramos por irse de Rayados: Tato Noriega

Monterrey, Nuevo León. El adiós de Sergio Ramos es oficial con Rayados decisión que el mismo futbolista confesó en televisión nacional tras la eliminación contra Toluca, situación que sorprendió a José Antonio Noriega.

El presidente deportivo albiazul confesó lo complicado de las pláticas por renovar al zaguero, quien después de un año (8 goles en 34 juegos), optó por dar un paso al costado.

“Las pláticas estaban abiertas y si bien se vislumbraba una dificultad para renovar común acuerdo. Nos sorprendió la decisión de Sergio la decisión hacerlo después del partido”, dijo el dirigente.

Por otro lado, reconoció la permanencia de Sergio Canales, esto ante los rumores de una posible salida el próximo verano. Sin embargo, posee una extensión por otro año más con la “Pandilla”.

“Sergio (Canales) es un jugador fundamental y que queremos todo. La institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes. Él tiene contrato, y una extensión automática que depende del rendimiento y él es sobresaliente en el rendimiento, así que por lo pronto no es un tema.

Esto es fútbol y todos estamos expuestos a todas las variantes que tiene industria, si mañana viene un equipo grande y le ofrece a uno de nuestros jugadores importantes irse seguramente si les atrae nos lo harán saber o si si en algún momento piensan tal o cual jugador no saben de quedarse lo pondremos sobre la mesa. Pero en el caso específico de Sergio la cosa es clara, es muy importante y tiene contrato vigente y esperamos siga dándole tantas alegrías a la afición”, añadió.

No nos han sacado por perder

El famoso “Tato” culminó sintiéndose tranquilo con lo realizado en su gestión, pues en dos años se ha quedado cerca del objetivo, recalcando que los últimos dos certamenes se quedó afuera por posición en la tabla y no por perder el global, todas ante Toluca.

“Lo primero que se viene a la mente es la conciencia y es algo que hablé de los jugadores y la importancia del lugar en la tabla, en los últimos cuatro torneos hemos jugado una final, dos semifinales y dos cuartos de final y en esas tres eliminaciones quedamos fuera en el lugar por la tabla, es decir el rival no nos ha ganado, eso nos debe hacer reflexionar de que el esfuerzo tal vez está antes y no después en el camino, el tratar de quedar lo más arriba posible, estos resultados hubieran sido suficientes para llegar a la final”, finalizó.