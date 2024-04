Nos sentimos cómodos jugando en el BBVA: Fernando Gorriarán

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya afinaron garras para el Clásico Regio contra Rayados en el BBVA, estadio que le sienta bien a los felinos, al menos así lo dejó en claro Fernando Gorriarán.

El mediocampista uruguayo señaló no sentir presión por este cotejo tras la eliminación en Concachampions con el Columbus, pues pese al inminente fracaso, no todo ha sido un desastre en el semestre.

“Será un lindo partido mañana en una cancha donde nos sentimos cómodos, hay espacios y el equipo se siente cómodo con eso y lo que queremos es darle alegría a la gente. Presión no, es el partido para nosotros, el mas lindo de jugar, sabemos lo que es la historia del club, los clásicos se deben de ganar, no hay presión alguna, dimos vuelta a la pagina de lo que fue, no es que es todo un desastre, trataremos de afrontar estas 3 finales antes de la liguilla de la mejor manera y terminar lo mas arriba posible.

Ya está, es parte del pasado, quedamos dolidos, para nosotros sí es un fracaso por la ilusión que teníamos de poder estar en un mundial, no podemos quedarnos con eso, tenemos un partido importante,el más importante del calendario y trataremos de afrontarlo de la mejor manera, será complicado por como viene el rival pero esta historia la hemos vivido varias veces, toca prepararnos, ya estamos acostumbrados”, comentó en conferencia de prensa.

Los universitarios acumulan seis triunfos, cinco derrotas y dos empates en la casa del Monterrey, siendo su última derrota el 19 de septiembre del 2021.

Esperan buen césped

Por último, “Gorri” dejó de lado el tema del césped en el “Gigante de Acero”, aunque sí espera que se resuelva el estado de su cancha, misma que presentó ligeros problemas durante el juego entre la “Pandilla” y el Inter de Miami.

“No es un tema que nos incumbe, intentaremos hacer nuestro juego, ojalá la cancha esté lo mejor posible, nosotros nos vamos a preocupar por nuestro trabajo, influirá para los dos pero lo que nos incumbe a nosotros es hacer un buen partido y darle alegría a nuestra gente”, dijo.