Nos plantaron la cara pero el equipo tuvo madurez para ganar: Veljko Paunovic

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres complicaron de más su triunfo ante un digno Puebla, rival que en palabras de Veljko Paunovic, plantaron la cara pero su plantel fue maduro para sacar la victoria.

El serbio se va tranquilo con lo conseguido y sobretodo con el recambio que hubo en el accionar desde el banquillo, consiente que se batalló ante una escuadra con diez elementos desde el minuto 71.

“Me voy con que el equipo tuvo madurez y calidad de la gente que vino en el banquillo para ganar el juego, fueron un rival duro y difícil. Nos plantaron la cara en cuanto su rápida respuesta al primer gol y fueron hasta la expulsión muy duros pero nosotros la insistencia y paciencia que a veces a este equipo le cuesta, hoy la conseguimos, tuvimos madurez de seguir buscando llegadas y meter ese centro que nos puede llevar una ocasión de gol como lo que pasó con Diego.

Tuvimos muchas llegadas y saques de esquina, tenemos que mejorar, generamos muchos balones parados y eso es algo que tenemos que aprovechar más. Me voy con las ganas del equipo ha acabado de jugar, Brunetta entró bien, él y Luis, junto con Marcelo, así que me quedo con la gente que vino del banco, Purata, Tercero que si está más calmado en el área pudo haberse llevado su gol; me llevo buena impresión del equipo”, confesó.

Ahora, los regios se disputarán el liderato del grupo N, al ya haber conseguido el pase a la siguiente fase, contra el Inter de Miami (sin Lionel Messi), de las franquicias más recientes y que no le tocó enfrentar a Pauno durante su etapa en el Chicago Fire y de la cual se tiene dos puntos a favor sobre ellas, la experiencia en haber dirigido en la MLS, además de su auxiliar técnico, Claudio Arzeno, quien fue parte de dicho club cuando trabajó con Diego Alonso cuatro años atrás.

“Nosotros desde inicio planteamos el juego, sabiendo que la victoria nos clasificara, retomar el partido contra Miami con el debido respeto y motivación y esperamos ver el estadio lleno, gran espectáculo y el apoyo de la afición, el equipo nutre de eso. Desde luego que la experiencia en la MLS me ayuda mucho y el estilo de cómo o el criterio en cuanto al arbitraje.

Yo nunca me enfrenté al Miami, la franquicia no existía, pero una ventaja o cosa a favor, es que mi ayudante trabajo ahí, cuando trabajó con Diego Alonso, es un punto de información pero el equipo ha cambiado”, mencionó.

El duelo más vistoso de la Copa binacional, está pactado para las 18:00 horas en siguiente sábado.